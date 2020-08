Apresentador do Grupo Globo diz que saída de Messi do Barcelona é pior que a de Zico do Flamengo

Rio - O desejo de Messi em sair do Barcelona e acertar sua ida para o Manchester City pegou o mundo do futebol de surpresa. Em sua conta no Twitter, o apresentador André Rizek afirmou que a saída do craque para o clube inglês seria "bem pior" do que a saída de Zico do Flamengo, em 1983, para a Udinese.

Saiba tudo sobre o mundo dos Esportes Acho que agora é bem pior. Messi vai defender um rival europeu, concorrente direto ao grande título da temporada. Zico indo para a Itália permitia até ao rubro-negro ter um segundo time em outro país... E sabia que ele podia voltar. https://t.co/xwmJbxx3Gz — André Rizek (@andrizek) August 26, 2020

Após 13 anos na Espanha, Messi já comunicou ao Barcelona que deseja exercer a cláusula que lhe permite sair de graça ao fim da temporada. Além do City, que tem a preferência do argentino, Paris Saint-Germain e Manchester United também são apontados como possíveis destinos.