Jornalista afirma que Arrascaeta quer deixar o Flamengo e esposa de jogador rebate: 'Informação falsa'

Rio - A ausência de Arrascaeta no clássico contra o Botafogo continua gerando desdobramentos no Flamengo. O jornalista da Rádio Globo, Rafael Marques, divulgou que o uruguaio deseja deixar o clube carioca, por conta e problemas com o treinador espanhol Domènec Torrent.

No entanto, a esposa do jogador do Flamengo, negou o ocorrido e utilizou as redes sociais para desmentir o jornalista. "Rafael quero te avisar que sua informação é falsa. Eu não vou na academia a muito tempo e agora estou no Uruguay", escreveu a esposa de Arrascaeta, Camila Bastiani.

Arrascaeta não enfrentou o Botafogo no último fim de semana, depois disso, o jogador utilizou as redes sociais para dizer que estava 100% e a opção de não escalá-lo foi do treinador do Flamengo. O fato gerou um clima ruim no clube carioca.