Ex-zagueiro do Flamengo convocado por Tite interage em publicação recebe pedidos da torcida: 'Volta pra casa!'

Mengão segue treinando forte no Ninho. Se liga na atividade desta manhã! O elenco retorna ao trabalho no meio da tarde. #CRF pic.twitter.com/294KY1wSkL

Voltaaaaaaa pra sua casa, Fera! — D. Leno (@DLeno233) August 26, 2020

volta Samitooo — Thiago Costa Neto (@TACNS203) August 26, 2020

Samir usou seu Twitter para responder uma publicação da conta oficial do Flamengo que mostrava as atividades do treino da manhã desta quarta-feira (26). Com pedidos de volta ao time, torcedores responderam o Tweet do jogador. Confira algumas respostas: