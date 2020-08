Compatriota de Isla, campeão brasileiro pelo Flamengo elogia lateral: 'Tem espírito de liderança'

Rio - Campeão brasileiro pelo Flamengo, Claudio Maldonado sabe o caminho das pedras para conquistar o coração do torcedor rubro-negro. E, agora, já com a chuteira pendurada, o ex-volante chileno comentou sobre a expectativa pela trajetória de Mauricio Isla, seu compatriota, com a camisa do Fla.



Em entrevista ao site "Goal", Maldonado destacou o respeito e o "espírito de liderança" que o lateral-direito possui, além de ter como trunfo a vasta experiência no futebol europeu - onde estava há 13 temporadas. Pela La Roja, cabe destacar, atua desde 2007.



"Isla é peça fundamental para essa geração dourada do Chile, é um cara muito respeitado. Bicampeão da América. A carreira dele foi toda feita na Europa, ele tem muita experiência. Eu acho que ele vai contribuir muito para o Flamengo. Acredito que ele tem qualidade e a tranquilidade para encarar o desafio, porque não é fácil jogar no Flamengo, ainda mais chegar para ocupar a vaga do Rafinha, que é um grande jogador, de muita qualidade, muito respeitado. A responsabilidade é grande, mas ele tem toda a possibilidade de desempenhar um grande trabalho", falou Maldonado, emendando:



"Ele tem espírito de liderança, é um jogador mais reservado, mas ele tem uma força muito grande, até pela experiência que já criou ao longo da carreira. É um jogador que vai acrescentar muito ao time, que é um belíssimo time... ele vai se encaixar perfeitamente nesse perfil que todo mundo estava procurando."



Aos 32 anos, Isla, que não entra em campo para uma partida oficial desde março deste ano, vive a expectativa de estrear pelo Flamengo, o que pode ocorrer neste domingo, contra o Santos. O Fla e o atleta já cumpriram as obrigações burocráticas que os cabiam e, agora, aguardam a aparição do nome do atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a noite desta sexta.



Isla iniciou os treinos com bola na última segunda e, a partir desta quarta, treina com os companheiros do grupo principal. Em tempo: o jogo diante do Santos, possivelmente com Isla regularizado e entre as opções, será às 16h e válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro