Klopp relembra vitória do Liverpool sobre o Flamengo e afirma: 'Me senti excepcional'

Rio - Em entrevista coletiva antes da final da Supercopa da Inglaterra, o técnico Jurgen Klopp relembrou a conquista do Mundial de Clubes sobre o Flamengo, em dezembro. O treinador valorizou a conquista e afirmou ter se sentido "excepcional", mesmo com o torneio sendo deixado de lado algumas vezes pelos europeus.

“As pessoas me diziam ano passado que o Mundial não é importante e não deveria continuar. Quando nós vencemos, deixe eu dizer isso a vocês, eu me senti excepcional. O que isso significa para os outros, eu não poderia me incomodar com isso”, disse o treinador.

O Liverpool teve dificuldades para superar o Flamengo na final do Mundial. A vitória só veio no segundo tempo da prorrogação, quando Roberto Firmino fez o único gol da partida e deu o título aos ingleses.