Isla aparece no BID e pode fazer estreia pelo Flamengo contra o Santos

Rio - O lateral-direito Maurício Isla está liberado para estrear pelo Flamengo. O nome do chileno apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e ele está liberado para enfrentar o Santos, no próximo domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro.

A escalação de Isla dependerá apenas de sua condição física. A avaliação da comissão técnica tem sido positiva em relação ao chileno, mas ele ainda não está no mesmo nível de condicionamento de seus companheiros. Por esse motivo, pode ser que ele inicie a partida no banco.

A última partida oficial de Isla foi em março, quando ainda atuava pelo Fenerbahçe. Por esse motivo, ele tem feito treinos intensos no Ninho do Urubu para aprimorar sua parte física.