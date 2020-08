Apresentador detona reajuste do plano de sócio off-Rio do Flamengo: 'Absurdo'

Rio - A decisão do Flamengo de aumentar o valor do plano sócio-torcedor fora do Brasil tem rendido polêmicas e reclamações na internet. Apresentador dos canais 'Fox Sports', o narrador João Guilherme criticou a decisão do Rubro-Negro. Segundo o jornalista, a medida tomada pelo clube é 'um convite a não ser sócio'."É um convite a não ser sócio do Flamengo, de participar como torcedor do Flamengo para quem não mora na cidade do Rio de Janeiro. Eu fiquei pensando, qual será a justificativa plausível do Flamengo para aumentar a mensalidade dessa forma, e principalmente neste período tão delicado que a gente atravessa? Eu sinceramente não consigo entender. Acho um absurdo e acho que não tem a menor justificativa. Não compreendo", disse João Guilherme.O Flamengo realizou um reajuste de 165% no plano off-Rio, que aumentou o valor do sócio de R$ 64 para R$ 170. Após a decisão, Embaixadas e Consulados ligados ao Rubro-Negro se mostraram contrários à mudança. Algumas inclusive chegaram a se desligar do programa alegando falta de respeito com quem ama e ajuda o Flamengo.