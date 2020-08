Coritiba encaminha contratação de Hugo Moura, do Flamengo, por empréstimo

Rio - O Coritiba avançou na negociação pela contratação do volante Hugo Moura, atualmente no Flamengo, e o Coxa encaminhou o acerto pelo jovem jogador rubro-negro por empréstimo até fevereiro de 2021, sem valor de passe fixado em contrato. Inclusive, os departamentos jurídicos dos clubes já foram acionados e iniciaram os trâmites necessários para que a transação seja finalizada

As tratativas começaram na última quinta-feira, quando Paulo Pelaipe, ex-dirigente do Rubro-Negro e atualmente na equipe do Sul, entrou em contato com a cúpula carioca para sondar a possibilidade de as conversas evoluíram, o que acabou acontecendo.



O Flamengo aceitou emprestar porque entende que no Coritiba Hugo Moura terá oportunidades com o técnico Jorginho, quem pediu a contratação do jogador, que é naturalmente volante, mas pode atuar como zagueiro, como fez quando Abel Braga era comandante do Rubro-Negro.

Hugo Moura tem 22 anos e participou de quatro partidas pelo Flamengo nesta temporada. Ele entrou em campo pela Taça Guanabara, quando a equipe sub-23 comandada por Mauricio Souza, representou o Rubro-negro, antes do retorno de férias do elenco principal, que era dirigido por Jorge Jesus.

O atual contrato de Hugo Moura com o Flamengo vai até 2023.