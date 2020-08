Repórter da Fox afirma que se treinador do Flamengo fosse brasileiro a cobrança seria maior: 'Seria um massacre'

Rio - O começo de Domenèc Torrent no Flamengo tem sido irregular. Com apenas uma vitória em cinco jogos, o espanhol já é contestado na equipe carioca. Na opinião do repórter da Fox Sports, Abel Neto, o treinador seria ainda mais criticado se não fosse estrangeiro.

"Acho que, às vezes, a gente pega mais leve. O estrangeiro chega com um cartaz. Não sei o que acontece que, às vezes, a gente pega mais leve. Eu, em geral, tento tratar da mesma forma. Tem técnico brasileiro bom e que não é tão bom, estrangeiro também. Com os estrangeiros, eu acho que a gente pega mais leve. Se fosse um brasileiro fazendo o que o Dome está fazendo, com essa campanha e com esse time do Flamengo, o massacre seria muito maior. Eu me incluo aí", opinou.

Atual campeão do Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo é considerado favorito absoluto ao título do competição nacional. Porém, desde a saída de Jorge Jesus, a equipe carioca não consegue repetir as boas atuações que a torcida e imprensa esportiva esperavam.