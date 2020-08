Domènec Torrent vai escalar Renê improvisado na lateral direita contra o Santos

Rio - O Flamengo deverá ter muitas mudanças na equipe titular para o duelo contra o Santos. O treinador Domènec Torrent vai escalar o lateral-esquerdo Renê improvisado na direita. Com isso, o chileno Isla vai ficar como opção no banco. O treinador também deverá deixar Willian Arão e Everton Ribeiro como opções no banco de reserva.

Arrascaeta deve voltar ao time titular, após não enfrentar o Botafogo. Além disso, Gabigol e Rodrigo Caio, que eram dúvida e fizeram trabalho específico para terem condições de entrar em campo, devem ser titulares no duelo deste domingo na Vila Belmiro.

A equipe deverá ir para campo com: Diego Alves; Renê, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Thiago Maia e Arrascaeta; Michael, Gabigol e Bruno Henrique.

O Flamengo tem apenas uma vitória em cinco jogos no Brasileiro. A equipe carioca busca derrotar o Santos para conseguir se aproximar das primeiras colocações na tabela da competição.