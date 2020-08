Comentarista da Globo elogia vitória do Flamengo, mas vê estilo diferente de 2019: 'Mudou completamente'

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Santos fez com que a equipe rubro-negra recebesse elogios. Porém, o estilo de jogo do clube carioca foi bem diferente daquele que consagrou o Rubro-negro com títulos no ano passado. A diferença foi destacada pelo comentarista da Globo, Paulo Vinícius Coelho.

"O Flamengo de 2020 não precisa ser refém do de 2019 e tem todo o direito de ganhar em contra-golpes. Há maneiras diferentes de se vencer. Não deixa de ser surpresa uma mexida tão rápida como Domenec Torrent já tenta fazer", disse.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos oito pontos e supeerou o Santos, que permaneceu com sete. O jogo pode ser considerado de bom nível para o fraco desempenho das equipes brasileiras atualmente.