Gabigol, Diego Alves e Bruno Henrique serão reavaliados e podem ter lesões

Rio - A segunda vitória do Flamengo ocorreu neste domingo, contra o Santos, em plena Vila Belmiro. O placar terminou em 1 a 0, com gol do aniversariante Gabigol (agora com 24 anos), em duelo válido pela sexta rodada do Brasileiro. Aliás, o camisa 9 saiu do campo com dores, assim como Diego Alves e Bruno Henrique. E o Rubro-Negro externou os contratempos do trio.

Através da assessoria de imprensa, o Flamengo comunicou os locais das dores e possíveis lesões de Gabriel (tornozelo), Diego Alves (ombro) e Bruno Henrique (joelho direito) - este último, cabe destacar, já seria desfalque do próximo jogo por conta do terceiro cartão amarelo tomado nesta tarde.

"O atleta Diego Alves sentiu dores no ombro esquerdo e será reavaliado na reapresentação de amanhã no CT Ninho do Urubu. O atleta Gabriel Barbosa sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e também será reavaliado na reapresentação. O atleta Bruno Henrique sentiu dores no joelho direto. Reavaliação na reapresentação".

O próximo jogo do Flamengo será nesta quarta-feira, contra o Bahia, às 20h30, no Estádio Pituaçu. O duelo será ocorrerá pela sétima rodada do Brasileirão. A ver se Gabigol e Diego Alves irão se recuperar a tempo.