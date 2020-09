Comentarista do SporTV cobra maturidade de Gabigol: 'Tenha comportamento de profissional'

Rio - Após marcar o único gol da vitória do Flamengo sobre o Santos, Gabigol foi advertido com o cartão amarelo, após provocar Marinho, atacante do Peixe. Fabíola Andrade, comentarista do SporTV, cobrou do atavante, uma atitude mais madura.

"Um recadinho para o Gabriel, artilheiro do Brasil: por favor, tenha um comportamento de profissional em campo. Ele não pode ir no ouvido do Marinho e gritar: 'Vamos, vamos, vamos!' na hora que marca o gol, depois de cumprimentar e pular no Domènec. ", declarou a comentarista em participação no SporTV News.

A comentarista relembrou que Jorge Jesus, ex-técnico do Rubro-Negro, também cobrava do atleta maturidade. Fabíola ainda destacou que Gabriel Barbosa poderia prejudicar o time, visto que passou mais da metade do jogo pendurado.

"O Jorge Jesus já falava que ele precisava amadurecer e ele precisa. O Gabigol precisa de mais amadurecimento no futebol. E tomou um cartão amarelo de bobeira, de graça", complementou a comentarista.