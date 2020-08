Mauricio Isla comemora vitória na estreia pelo Flamengo: 'Estou muito feliz'

Rio - Estreante na vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Santos, na Vila Belmiro, Mauricio Isla deixou boa impressão. O chileno subsituiu Renê aos 20 minutos do segundo tempo e deu conta do recado. Elogiado pela torcida, o lateral-direito agradeceu o apoio nas redes sociais.

"Estou muito contente, era uma partida muito difícil. Contente pela minha estreia, por voltar a jogar depois de seis meses e contente pela equipe porque ganhar sempre é importante", disse Mauricio Isla.