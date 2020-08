Mauro Cezar chama atenção para imaturidade de Michael: 'É um jogador verde'

Rio - O Flamengo foi até a Vila Belmiro no último domingo e bateu o Santos, por 1 a 0, com gol de Gabriel Barbosa. Na partida, Domènec Torrent promoveu algumas mudanças e colocou o atacante Michael como titular, no lugar de Éverton Ribeiro. Mauro Cezar Pereira, comentarista dos canais 'ESPN', disse que o jovem ainda precisa amadurecer.



"O Michael é um jogador de altos e baixos. Vai ser isso aí. Hoje o Domènec conheceu melhor. Ele é um peladeirinho mesmo, sai arrancando, dribla quando é para driblar e faz umas coisas meio esquisitas. É um jogador verde, tem que ser trabalhado. Não teve base, tem virtudes naturais, mas não desenvolveu muito bem o futebol mais sofisticados com sistema de jogo e tarefas a cumprir dentro de campo. Mas acho que houve evolução", disse Mauro.



Na vitória, Michael foi o responsável por puxar o contra-ataque e dar a assistência para Gabigol marcar o gol do Flamengo. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Bahia, em Salvador, às 20h30. A equipe ocupa atualmente a 9ª posição do torneio, com oito pontos.