Vitória do Flamengo sobre o Santos bate recorde de audiência na Rede Globo

Rio - A "TV Globo" registrou a maior audiência com futebol aos domingos, em 2020, durante a vitória do Flamengo sobre o Santos, na Vila Belmiro, por 1 a 0. A emissora do Rio de Janeiro registrou 24 pontos de audiência e 47% de participação entre os telespectadores.

LEIA MAIS: Confira mais informações sobre o Flamengo



A partida ainda foi a maior audiência do Brasileirão 2020, em comparação com jogos em outros dias da semana e recorde aos domingos desde 24/11/2019, com Palmeiras x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro (25 pontos e 44% de participação).



Durante a partida, o Flamengo venceu o Santos por 1 a 0 neste domingo (30), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O gol da vitória rubro-negra foi marcado pelo atacante Gabriel, aos 53 minutos de um primeiro tempo marcado por uma arbitragem polêmica, que anulou dois gols do Peixe. A partida ainda foi a maior audiência do Brasileirão 2020, em comparação com jogos em outros dias da semana e recorde aos domingos desde 24/11/2019, com Palmeiras x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro (25 pontos e 44% de participação).Durante a partida, o Flamengo venceu o Santos por 1 a 0 neste domingo (30), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O gol da vitória rubro-negra foi marcado pelo atacante Gabriel, aos 53 minutos de um primeiro tempo marcado por uma arbitragem polêmica, que anulou dois gols do Peixe.