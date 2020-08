Após exames, Diego Alves e Bruno Henrique têm lesões diagnosticadas no Flamengo

Rio - Lesionados na vitória sobre o Santos, os jogadores do Flamengo, Diego Alves e Bruno Henrique tiveram contusões diagnosticadas em exames realizados nesta segunda-feira. Enquanto isso, o atacante Gabigol se reapresentou sem problemas e não precisou fazer nenhum exame detalhado.

O goleiro sofreu lesão parcial no tendão do ombro esquerdo, enquanto o atacante teve um edema ósseo no joelho direito diagnosticado. A expectativa é que Diego esteja apto para a próxima rodada. Por ter levado o terceiro amarelo, Bruno Henrique já está automaticamente fora contra o Bahia, nesta quarta-feira.



Antes da partida contra a equipe baiana, Domènec Torrent terá apenas duas atividades para treinar a equipe para o duelo. O elenco rubro-negro viaja para Salvador na próxima terça-feira.