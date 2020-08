Comentarista da FOX vê Santos prejudicado contra Flamengo: 'Impedimento de 1 cm não existe'

Rio - Comentarista dos canais Fox Sports, Fabio Sormani criticou o uso do VAR na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Santos. Na opinião do jornalista, impedimentos milimétricos, como os do jogo na Vila Belmiro, não deveriam ser marcador, pois estão sujeitos a erro de quem controla as câmeras.

"O Direito diz exatamente isso: a dúvida é favor do réu. Não há uma certeza absoluta de que esses jogadores estavam impedidos. Não há. Porque quem determina o momento em que a imagem é congelada é um ser humano. É no olho. Então, impedimento de um centímetro não existe. Não existe a menos que haja um chip na bola e na chuteira. Impedimento de um centímetro é um absurdo", disparou o comentarista durante o Fox Sports Rádio hoje.



"Você não pode privar o futebol do gol. (...) O Santos foi barbaramente prejudicado no jogo de ontem, fez dois gols e os dois foram sonegados sem a certeza do impedimento. Não há certeza", complementou.

Sormani também questionou a não-revisão do gol de Gabigol, que deu a vitória ao Flamengo. Na opinião do comentarista, a posição do atacante era duvidosa e deveria ser checada pelo VAR, assim como os gols do Santos.

"E o gol do Gabriel não foi revisto. A câmera da televisão não mostrou a câmera do impedimento. E ele está em uma posição em que eu fiquei com a impressão de que o Pará dava condição para ele. Mas é impressão. Precisa ser checado. Não foi. Por que os dois gols do Santos foram checados e o do Flamengo não foi?", completou Sormani.