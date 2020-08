Dirigente do Flamengo contesta lance que acabaria em gol de Arrascaeta

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Santos foi marcada de polêmicas por conta das intervenções do VAR. A tecnologia entrou duas vezes em ação para anular dois gols da equipe paulista, numa intervenção que durou quase 10 minutos somados. Contudo, o Rubro-Negro também reclamou, mais especificamente, o vice-presidente geral e jurídico do Fla, Rodrigo Dunshee.

Só eu que não vi falta? pic.twitter.com/fOo7wckn5h — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) August 31, 2020

Antes do gol de Gabriel, ainda na primeira etapa, o Flamengo também havia balançado as redes, com Arrascaeta. No entanto, o juiz Wilton Pereira Sampaio assinalou uma falta de Bruno Henrique em Diego Pituca antes da finalização do uruguaio. Contudo, o atacante do Flamengo nem chega a encostar no atleta do Santos, que se chocou com o companheiro Jobson.