Rio - O apresentador do Grupo Globo, André Rizek, comentou o polêmico jogo entre Flamengo e Santos no último domingo. Em participação no seu Twitter oficial, ele afirmou que não anularia o segundo gol do Peixe marcado por Marinho.

"Everaldo, Noriega, Casão, Maestro Júnior e Galvão, no Bem, Amigos, dizem que NÃO anulariam o segundo gol anulado do Santos na Vila. O VAR do VAR. Tô com eles. Lance de pura interpretação, de puro VARtebol. A bola entraria no gol de qualquer forma. Mais futebol e menos VAR, CBF!", afirmou.

Marinho balançou as redes do Flamengo, mas a arbitragem anulou o lance, após consulta do VAR, porque um jogador do Santos em condição irregular, acabou interferindo na jogada e atrapalhando o goleiro Diego Alves.