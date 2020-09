Rio - Após o apresentador do Grupo Globo, Andre Rizek, afirmar que validaria o segundo gol do Santos contra o Flamengo, o vice de futebol, Marcos Braz, apontou um erro de arbitragem que prejudicou o Rubro-negro. Tudo isso aconteceu em comentários no Twitter.

"Everaldo, Noriega, Casão, Maestro Júnior e Galvão, no Bem, Amigos, dizem que NÃO anulariam o segundo gol anulado do Santos na Vila. O VAR do VAR. Tô com eles. Lance de pura interpretação, de puro VARtebol. A bola entraria no gol de qualquer forma. Mais futebol e menos VAR, CBF!", escreveu André Rizek, em seu perfil oficial.



O vice de futebol do Flamengo, então, entrou no debate e repercutiu o comentário apontando outro suposto erro da arbitragem: "No lance que dois jogadores do Santos se chocaram, não foi absolutamente nada. Arrascaeta fez um golaço, pararam a jogada...", falou o dirigente do Flamengo.



"Não foi falta nesse lance, claramente! Juiz errou feio ali também!", concordou André Rizek.