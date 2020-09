Rio - O Flamengo não desistiu da contratação de Guga. De acordo com informações do portal "UOL", o Rubro-negro está negociando diretamente com grupo de investidores responsável pelo jogador. O clube carioca planeja ter o jogador, além de Isla, que já foi contratado para a a lateral direita.

A pedida pela liberação do jogador seria de cinco milhões de euros (R$ 32,7 milhões na cotação atual) à vista. Com isso, o Flamengo busca uma composição para buscar esse investimento. Na conversa, participam também membros do estafe de Guga, liderado pelo empresário Giuliano Bertolucci.

A equipe carioca ainda não fez uma proposta formal ao Atlético-MG. O Galo contou com o auxílio de parceiros (Banco BMG e MRV) para adquirir 75% dos direitos econômicos do lateral direito no ano passado por R$ 7,5 milhões. O restante dos direitos pertence ao Avaí, ex-clube de Guga.