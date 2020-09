Rio - Empolgado depois de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e mostrar evolução em relação às partidas anteriores, mas com vários desfalques importantes, o Flamengo quer confirmar a melhora e se aproximar dos líderes da competição. Para isso, tenta vencer o Bahia nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. O duelo é válido pela sétima rodada.



Com o triunfo sobre o Santos na rodada passada, em que foi agressivo e exibiu uma performance melhor em relação aos outros jogos, o time rubro-negro chegou a oito pontos e subiu para a nona colocação. Agora, o objetivo é manter uma regularidade para brigar pelas primeiras posições.

O Flamengo tem um desfalque de última hora para a partida em Salvador. O clube informou que, após adotar protocolo de saúde contra o novo coronavírus e realizar exames rotineiros em seus atletas, um jogador do elenco deu positivo para a doença e está afastado.O nome não foi revelado pelo clube, mas tudo indica que seja o goleiro César, que não está na lista de relacionados. Ele seria titular na vaga de Diego Alves, fora por conta de uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo, mas teve de ser afastado e ficará em isolamento por alguns dias. Desta forma, o time rubro-negro tem duas opções caseiras para a meta: Gabriel Batista e Hugo Souza. O primeiro é o favorito.O técnico espanhol Domènec Torrent já contava com outro desfalque para o duelo desta quarta-feira: o atacante Bruno Henrique, com edema ósseo no joelho direito. Além da contusão, ele já seria ausência por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Santos, no último domingo.O atacante Gabriel Barbosa é outra baixa. Gabigol sofreu entorse no tornozelo, chegou a não sentir mais dores, mas não vai para o jogo. Pedro deve ser o titular. Gerson, com dores no ombro esquerdo, também não viajou e completa a lista de ausências. A ideia é que os dois estejam 100% para o duelo diante do Fortaleza, no sábado.Domènec tem rodado o elenco e feito algumas experiências. Contra o Santos, deu chance a Gustavo Henrique, Thiago Maia e Michael. Os três foram bem, especialmente o volante, muito elogiado. Ele deve permanecer na equipe. No ataque, Michael, Pedro Rocha e Vitinho disputam uma vaga.Sem Bruno Henrique, a tendência é de que Everton Ribeiro retome a titularidade. Na lateral direita, o chileno Isla, recém-chegado, já fez sua estreia e agora deve atuar pela primeira vez desde o começo da partida. O lateral-esquerdo Renê também é opção para jogar improvisado.