Reabertura da janela de transferência deve atrasar negociação entre Flamengo e Guga

Rio - O Flamengo ainda busca a contratação de Guga, mas de acordo com informações do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, o futuro dessa negociação não deverá acontecer em breve. Segundo informações dele, a janela de transferências para a Europa, que será reaberta em breve, deverá manter a negociação em compasso de espera.

Tudo isso, porque tanto o Flamengo, quanto o staff do jogador do Atlético-MG olham com carinho para o mercado externo. O Rubro-negro irá observar se há alguma opção mais vantajosa financeiramente, enquanto os agentes do atleta ainda buscam uma transferência do jovem para o exterior.

Recentemente, o Flamengo fechou com Isla para a posição, com isso, não há uma grande urgência no elenco. Por isso, a diretoria do clube carioca consegue observar com mais calma os nomes no mercado para finalizar a contratação de mais um lateral-direito.