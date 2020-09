Rio - O Atlético-MG fechou a contratação do meia Denílson Alves, de 19 anos, que estava nas categorias de base do Flamengo. Ele chegará para integrar a equipe sub-20 do clube e será observado pelo técnico Jorge Sampaoli.

Denílson foi emprestado ao Galo até o fim de fevereiro de 2021, quando as competições no Brasil devem se encerrar. Ao fim deste período, o Atlético tem a opção de renovação automática por mais dois anos.

Em suas redes sociais, o jovem comemorou o acerto com o novo clube.