Bahia x Flamengo: veja prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Rio - A bola rola para Bahia e Flamengo, em Salvador, nesta quarta-feira, às 20h30. Com os mesmos oito pontos, os times entram na sétima rodada mirando as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, mas chegam em situações distintas para o jogo.



Após iniciar o torneio com duas vitórias, o Bahia, de Roger Machado, não venceu nas últimas três rodadas que disputou e já vê a pressão aumentar. O técnico, para este confronto, só não contará com o goleiro Douglas Friedrich.

Já o Flamengo vem de dois empates e uma importante vitória diante do Santos. Porém, o técnico Domènec Torrent tem problemas para escalar o Rubro-Negro. Diego Alves, César, Gerson, Gabigol e Bruno Henrique não foram relacionados.



Confira mais informações da partida entre Bahia x Flamengo:

Estádio: Pituaçu, em Salvador (BA)

Data e horário: 2 de setembro de 2020, às 20h30

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Árbitro de vídeo: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)



BAHIA (Técnico: Roger Machado)

Anderson; Nino, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Elton, Daniel, Rodriguinho, Rossi e Élber; Gilberto.

Desfalques: Douglas Friedrich.



FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Thiago Maia e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Michael e Pedro.

Desfalques: Diego Alves, César, Gerson, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique.

Pendurados: Ninguém.