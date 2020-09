Autor de golaço, Everton Ribeiro afirma: 'Flamengo entrou no campeonato de vez'

Rio - O Flamengo teve uma atuação de brilho nesta quarta-feira, contra o Bahia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em Pituaçu. A vitória foi por 5 a 3 e com dois jogadores rubro-negros marcando duas vezes: Pedro e Arrascaeta. Contudo, o gol mais bonito veio dos pés de Everton Ribeiro.E, logo após a partida, na saída do gramado, o camisa 7 e capitão do Rubro-Negro enalteceu o trabalho em equipe e soltou uma frase emblemática:"Hoje foi um grande jogo, é sempre difícil jogar aqui dentro. Desde o começo conseguimos fazer nosso jogo, atacar como a gente sempre atacou. Vamos crescer para buscar os primeiros lugares. Entramos no campeonato de vez", disse, ao canal "Premiere".Everton Ribeiro, que viu o clube carioca recusar propostas do Oriente Médio recentemente, fez uma pintura no início do segundo tempo, anotando o quarto gol do Flamengo na partida. Ele dominou com a coxa, passou como quis por Zeca e, sem ângulo e de fora da área, encobriu o goleiro Anderson.Agora, a equipe de Domènec Torrent, com 11 pontos somados no Brasileiro, receberá o Fortaleza neste sábado. O duelo será válido pela oitava rodada.