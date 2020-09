Jogo do Flamengo na Libertadores precisou trocar de estádio por conta de gramado ruim

Rio - A Conmebol anunciou, no início desta semana, uma mudança de local na partida entre Independiente del Valle e Flamengo, no próximo dia 17, pela Libertadores. Segundo o portal "UOL", o que motivou a alteração foi o gramado ruim no Estádio Atahualpa, em Quito, para onde estava marcado o jogo.

Agora, o duelo irá acontecer no Estádio Rodrigo Paz Delgado, também em Quito. A mudança foi considerada positiva pelo Flamengo, já que a técnica é uma das características de sua equipe.

O Flamengo faz boa campanha na fase de grupos da Libertadores. Foram duas vitórias em dois jogos. A equipe carioca está atrás do Del Valle apenas no saldo de gols.