Galvão elogia Domènec após vitória do Flamengo: 'Deve ter entendido que não é preciso inventar'

O narrado do Grupo Globo e torcedor assumido do Rubro-Negro, gostou do fato do técnico espanhol ter montado um time sem muitas mudanças para a partida.

"Sem improvisações, com Arrascaeta e Everton Ribeiro responsáveis pela criação e dois atacantes de ofício, o Técnico Domènec deve ter entendido que não é preciso 'inventar'!", publicou Galvão.