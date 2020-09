Mauro Cezar aponta erros individuais do Flamengo e critica Thuler como lateral: 'Não funciona'

Sem condições de jogar os 90 minutos, o treinador espanhol colocou o zagueiro Thuler na lateral-direita no lugar de Isla, já na parte final da segunda etapa. O jornalista destacou como um "desastre" a atuação do zagueiro improvisado na lateral e afirmou que a defesa do Flamengo é o setor que mais preocupa.

"Foi 5 a 3, mas o Flamengo poderia ter feito mais gols. De negativo foram os erros defensivos. A falha do goleiro Gabriel Batista foi infantil, até. Tudo bem, é terceiro goleiro, um garoto, mas foi um erro muito grave no segundo gol do Bahia. Arão atrasado na finalização, do Rodriguinho, no bonito primeiro gol do time baiano. E, no final, Flamengo concedeu algumas chances, até com o time muito mexido e uma experiência que o técnico catalão fez, colocando o Thuler improvisado na lateral, porque o Isla ainda não consegue jogar os 90 minutos", disse, antes de prosseguir:



"E foi um desastre. O Thuler errou no terceiro gol do Bahia, quase proporcionou mais um gol, mais uma chance na sequência, para o time da Bahia. Ou seja, foi, realmente, um desastre o Thuler naquela função. Acho que fica a lição para o Domènec Torrent de que o Thuler por ali, não funciona. Mas o Flamengo conseguiu uma vitória importante, melhorou sua classificação, fez os gols", finalizou.