Especulado no Flamengo, Guga, do Atlético-MG, fica no banco contra o São Paulo

Rio - O técnico Jorge Sampaoli novamente fará mudanças na escalação do Atlético-MG para uma partida. Para o duelo de logo mais com o São Paulo, às 20h, no Mineirão, pela sétima rodada do Brasileirão, o argentino passou aos seus membros da comissão que o Galo vai com seguinte time a campo: Rafael; Mariano, Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Alan Franco e Hyoran; Keno e Eduardo Sasha.

O jovem lateral-direito Guga, que agrada à diretoria do Flamengo, como o próprio Marcos Braz, vice de futebol do Rubro-Negro confirmou, será mantido no banco de reservas, como acontece na final do Mineiro diante da Tombense.



Os desfalques do Atlético-MG são: Diego Tardelli e Nathan, ambos lesionados, e Cazares, que não está nos planos de Sampaoli.