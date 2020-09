Gabigol treina no Ninho do Urubu e pode reforçar o Flamengo contra o Fortaleza

Rio - Na vitória por 5 a 3 sobre o Bahia, em Salvador, o Flamengo superou os cinco desfalques que teve - Diego Alves, César, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol -, mas a expectativa no clube é de contar com alguns retornos para a partida de sábado, contra o Fortaleza, no Maracanã. No início desta quinta, o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu e o camisa 9 treinou normalmente com os parceiros.

Quem atuou no Pituaçu fez apenas um trabalho regenerativo no CT. Gabigol sequer viajou para Salvador por conta de entorse no tornozelo esquerdo. O Flamengo volta a treinar no Ninho na sexta, no Ninho, quando Torrent definirá a equipe titular que enfrentará o Fortaleza pela oitava rodada do Brasileirão.