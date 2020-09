Apresentador da Band afirma que Domènec Torrent teve 'noite de Guardiola' contra o Bahia

Rio - O apresentador da Band, Milton Neves, fez muitos elogios a atuação do Flamengo de Domènec Torrent na vitória sobre o Bahia. Ele chegou a comparar o treinador espanhol com Pep Guardiola, com quem o atual técnico do Flamengo trabalhou como auxiliar.

"Domènec Torrent teve na Bahia uma noite de Guardiola, seu mestre. É verdade que o Bahia anda meio "descadeirado" neste Brasileirão. Mas não dá para tirar os méritos do Fla, que protagonizou um placar raro de se ver no futebol nacional: 5 a 3", afirmou.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 11 pontos na tabela do Brasileiro e se aproximou das primeiras colocações na competição. Neste sábado, o Rubro-negro vai enfrentar o Fortaleza, no Maracanã.