Apesar da vitória em Salvador, Milton Neves diz que Flamengo 'errou feio' ao escolher Domènec Torrent

Rio - O apresentador da Band, Milton Neves, elogiou bastante a atuação do Flamengo na vitória sobre o Bahia, por 5 a 3, em Salvador. Apesar disso, ele segue acreditando que a contratação de Domènec Torrent foi um erro da diretoria do Flamengo.

"Eu ainda acho que o Flamengo errou feio na escolha do substituto de Jorge Jesus. Afinal, tínhamos, sim, bons nomes no mercado nacional que poderiam dar conta do recado", opinou.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 11 pontos na tabela do Brasileiro e se aproximou das primeiras colocações na competição. Neste sábado, o Rubro-negro vai enfrentar o Fortaleza, no Maracanã.