Isla rasga elogios a estrutura do Flamengo: "Muito parecida com a da Europa"

Rio - Contratado recentemente pelo Flamengo para assumir a lateral-direita, deixada por Rafinha, o chileno Mauricio Isla parece que não terá muitas dificuldades para se adaptar no Rubro-Negro. Encantado com a estrutura, o atleta rasgou elogios e afirmou ser muito parecida com a Europa.

"Muito bom, incrível. Estou totalmente surpreso. É uma estrutura muito parecida com a da Europa. Muito grande, não falta nada, nem para o jogador, nem para a família do jogador. Então, estou muito tranquilo", ressaltou o chileno.



Mauricio Isla deve estrear no Maracanã no próximo sábado, às 17h, quando o Flamengo recebe o Fortaleza, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos ganhos, a equipe de Domènec Torrent ocupa a 5ª colocação.