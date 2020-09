Mauro Cezar afirma que a tendência é o Flamengo ser campeão ou vice do Brasileiro

Rio - Após a vitória sobre o Bahia fez com que o Flamengo voltasse a ser visto pela imprensa esportiva como um dos principais favorito ao título do Brasileiro. Na opinião do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, a tendência é que a equipe seja campeão ou vice da competição.

"O Flamengo cresceu e a tendência é essa. Se não acontecer nada de anormal, mesmo que evolua pouco a pouco, pela qualidade do elenco e maratona de jogos dos clubes e devido a fartura de opções para o seu técnico. O Flamengo vai alcançar a primeira ou segunda posição do campeonato, vai brigar por ela, pelo menos", disse Mauro Cezar.

Na próxima rodada, o Flamengo vai em busca da sua primeira vitória atuando em casa no Brasileiro. A equipe carioca recebe o Fortaleza, no Maracanã.