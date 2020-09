Flamengo: Lázaro sofre lesão no púbis, desfalca o time no retorno do Carioca Sub-20 e é dúvida para a estreia do Brasileiro Sub-20

Rio - O técnico Maurício Souza ganhou um problema para escalar a equipe que vai entrar em campo no retorno do Carioca Sub-20, no dia 9 de setembro, contra o Nova Iguaçu, às 10h, no CT do Nova Iguaçu. O atacante Lázaro, destaque da equipe e promessa rubro-negra, apresentou quadro de pubalgia no início desta semana e desfalca o time.

Segundo apurou a reportagem, Lázaro está sendo tratado pelo departamento médico do Flamengo e tem evoluído bem aos trabalhos feitos pelos profissionais do clube. O prazo de retorno depende de como o jogador irá reagir durante o período de recuperação, mas ele é dúvida para a estreia do Brasileirão Sub-20, contra o Internacional, no dia 23 de setembro.

Lázaro tem 18 anos e vem sendo lapidado para render bons frutos ao Flamengo no futuro. Antes de Jorge Jesus deixar o clube, o atacante estava treinando no time profissional a pedido do português, que observava o jovem. Com a chegada de Dome, ele voltou a treinar no elenco sub-20.