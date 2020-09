Denílson revela que enviou mensagem para jogador do Flamengo: 'Canhota venenosa'

Rio - A boa atuação do Flamengo contra o Bahia fez a imprensa esportiva voltar a celebrar o bom futebol do campeão do Brasileiro e da Libertadores. Em mensagem publicada no seu perfil oficial no Twitter, o ex-jogador e atual comentarista da Band, Denílson, rasgou elogios ao jogador do clube carioca, Éverton Ribeiro.

"Era questão de tempo pro Dome encaixar o time! Everton, que jogador! até mandei uma mensagem pra ele ontem falando que a canhota tava venenosa!", escreveu o ex-jogador.

O Flamengo volta aos gramados no próximo sábado, em busca da primeira vitória como mandante no Brasileiro. A equipe carioca recebe o Fortaleza, no Maracanã, às 17 horas.