Após testarem positivo para Covid-19, goleiros vão desfalcar o Flamengo por pelo menos três jogos

Rio - Diagnosticados com Covid-19, os goleiros César e Diego Alves vão desfalcar o Flamengo neste sábado contra o Fortaleza. Porém, essa não será a última partida da equipe carioca sem os dois. Por protocolo do Rubro-negro, a quarentena dos atletas irá durá pelo menos mais duas partidas do Brasileirão.

Os dois jogares vão ficar dez dias afastados e depois voltarão a fazer exame. César fará dia 11 e Diego Alves dia 14. Com isso, os jogos contra Fortaleza, Fluminense e Ceará deverão ser com os jovens Gabriel Batista ou Hugo Neneca.

Diego Alves e César já não estiveram em campo na partida contra o Bahia. O titular por conta de uma lesão, enquanto o reserva por já ter testado positivo para a Covid-19.