Flamengo manterá Gabriel Batista como titular contra o Fortaleza

Rio - O goleiro Gabriel Batista voltará a ser titular do Flamengo na partida contra o Fortaleza, neste sábado, no Maracanã. O jovem de 22 anos será novamente o escolhido para substituir Diego Alves e César, primeiras opções para a posição. Ambos contraíram a Covid-19 e irão desfalcar o Flamengo por pelo menos três jogos.

Mesmo com a falha em um dos gols do Bahia, na última quarta-feira, comissão técnica e elenco mantêm a confiança em Gabriel e o enxergam como o substituto natural, já que é o terceiro na hierarquia do gol.

Além de Gabriel Batista, o técnico Domènec Torrent tem à disposição para a partida Hugo Souza, promessa das categorias de base rubro-negra, mas que nunca atuou entre os profissionais.