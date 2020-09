Com desfalques, torcedores do Flamengo discutem e brincam com outras opções para o gol rubro-negro

Rio - O Flamengo anunciou, na manhã desta sexta-feira, que o goleiro Diego Alves será desfalque após ser diagnosticado com coronavírus. Nas redes sociais, muitos torcedores desejaram melhoras ao arqueiro e resolveram questionar: Quem será então o novo goleiro do Flamengo sem Cesar e Diego (ambos com Covid-19)?

LEIA MAIS: Confira mais informações do Flamengo



Parte da torcida selecionou Gabriel Batista para a tarefa. O jovem goleiro esteve em campo na vitória por 5 a 3 na quarta-feira, contra o Bahia, pelo Brasileirão. Contudo, outra parte da torcida ficou na bronca com alguns "vacilos" do inexperiente atleta, que tem pouco tempo em campo. Outra opção é Hugo Moura, o Neneca, quarta opção para a meta rubro-negra.



Além disso, teve quem brincasse com a situação. Um torcedor comentou que "Flamenguista não tem paz" mesmo com a sequência de vitórias. Outro relembrou um lance antigo e inusitado, quando o zagueiro César Martins evitou um gol adversário com a mão, em 2016, em Partida contra o Palmeiras. Na ocasião, César defendeu uma bola embaixo das traves, sem goleiro, e foi expulso. Parte da torcida selecionou Gabriel Batista para a tarefa. O jovem goleiro esteve em campo na vitória por 5 a 3 na quarta-feira, contra o Bahia, pelo Brasileirão. Contudo, outra parte da torcida ficou na bronca com alguns "vacilos" do inexperiente atleta, que tem pouco tempo em campo. Outra opção é Hugo Moura, o Neneca, quarta opção para a meta rubro-negra.Além disso, teve quem brincasse com a situação. Um torcedor comentou que "Flamenguista não tem paz" mesmo com a sequência de vitórias. Outro relembrou um lance antigo e inusitado, quando o zagueiro César Martins evitou um gol adversário com a mão, em 2016, em Partida contra o Palmeiras. Na ocasião, César defendeu uma bola embaixo das traves, sem goleiro, e foi expulso.