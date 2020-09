Torcedor do Flamengo de arquibancada e colecionador de títulos na base: conheça João Fernando, o terceiro goleiro nas ausências de César e Diego Alves

Rio - Com as ausências de César e Diego Alves nos três próximos jogos, contra Fortaleza, Fluminense e Ceará, o técnico Domènec Torrent recorreu à categoria de base para preencher a lacuna no banco de reservas. O escolhido foi João Fernando, que já havia sido relacionado para o duelo com o Bahia, na quarta-feira.

Quando o nome pintou na lista de relacionados por Dome, muitos torcedores se perguntaram "quem seria João Fernando?". Para tirar essa dúvida, a reportagem do Jornal O Dia destrinchou a (ainda curta) carreira do goleiro de 19 anos e que está no clube desde os nove.

Atualmente no Sub-20, João Fernando é visto como uma joia pela diretoria do Flamengo e que está sendo lapidada para render bons frutos ao clube tanto na parte técnica quanto na financeira. No clube desde há dez anos, João colecionou títulos nas categorias de base e também já tem um pelo profissional, já que estava com a delegação em Orlando, nos Estados Unidos, em 2019, quando a equipe comandada por Abel Braga conquistou a Florida Cup.

Veja abaixo a lista das conquistas do goleiro com a camisa rubro-negra:

- Copa Votorantim Sub-15, em 2015;

- Carioca Sub-15, em 2016;

- Copa 2 de Julho Sub-15, em 2016;

- Guilherme Embry Sub-16, em 2017;

- Copa do Brasil Sub-17, em 2018;

- Brasileiro Sub-20, em 2019;

- Florida Cup 2019, com o elenco profissional.

Além de ser um jogador promissor do Flamengo, João Fernando também é torcedor fanático do Rubro-Negro. O jogador, inclusive, nunca escondeu isso. Nas redes sociais, o jovem já fez registros na arquibancada do Maracanã, na torcida pela equipe, mesmo após fazer parte da delegação na Florida Cup.

João Fernando, goleiro do Sub-20 do Flamengo, foi ao Maracanã na última terça, mas de forma diferente: o jogador torceu das arquibancadas. João tem 18 anos (está no clube há 10) e viajou com os profissionais para a Flórida Cup no início deste ano. pic.twitter.com/NqStKjlja9 — Venê Casagrande (@venecasagrande) March 20, 2019

O contrato de João Fernando com o Flamengo vai até dezembro de 2021, mas o clube já prepara um projeto para apresentar aos empresários do jogador, que são da Magnitude Group, a mesma que agencia o zagueiro Léo Duarte, outra cria do Ninho.

Como nesta sexta-feira João Fernando treinou com os profissionais, a tendência é que ele seja relacionado novamente por Dome, para o duelo deste sábado com o Fortaleza, às 17h, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. O titular será Gabriel Batista e o reserva imediato Hugo Souza, o Neneca.