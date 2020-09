Ônibus do Flamengo tem vazamento de óleo e deixa jogadores na mão na Linha Amarela

Rio - Os jogadores do Flamengo tiveram um pequeno contratempo enquanto estavam a caminho da partida contra o Fortaleza. O ônibus que os levava ao Maracanã teve um pequeno vazamento de óleo na Linha Amarela e fez com que os atletas tivessem que se deslocar para um veículo reserva para seguirem viagem. O momento foi flagrado pelo jornalista Leonardo Baran.

Flamengo e Fortaleza se enfrentam a partir das 17h, no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão. Atualmente, a equipe de Domènec Torrent está na 6ª colocação, com 11 pontos.