Repórter da Globo critica Dome por deixar Gabigol no banco: 'Rodízio bom é na churrascaria'

Rodizio bom eh na churrascaria hahahha Dome deve so gostar de paella. Sabe qdo o Gabigol ( @gabigol ) tem q ficar no banco? NUNCA. — EF74 (@ericfaria74) September 5, 2020 Rio - A decisão do técnico Domènec Torrent em deixar Gabigol no banco de reservas na partida do Flamengo contra o Fortaleza , no último sábado, no Maracanã, gerou polêmica. O fato foi criticado pelo repórter Eric Faria, da TV Globo, que afirmou que o camisa 9 não pode nunca ficar no banco.

Gabigol entrou no segundo tempo e, no fim da partida, marcou o gol que deu a vitória por 2 a 1 ao Flamengo. Com o resultado, o Rubro-Negro dormiu na vice-liderança do Brasileirão.