Presidente do Corinthians chama ex-Flamengo de covarde: 'Quanto mais longe de mim, melhor'

Rio - O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, detonou o ex-zagueiro Chicão. Em entrevista ao programa "Aqui com Benja!", da Fox Sports, o mandatário chegou a chamar o ex-zagueiro do Flamengo de covarde.

“O Chicão é covarde. Fala, fala, fala e na hora do ‘vamo ver’ ele não fala nada. Tive realmente muitos problemas com ele, é um atleta muito difícil, foi um grande jogador do Corinthians, mas muito difícil. Quanto mais longe ele tiver de mim e eu dele, é melhor pra ele e pra mim”, disse Andrés.