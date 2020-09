Apresentador da Band diz que o Flamengo 'não é mais o mesmo' e afirma: 'Vitória foi 'fogo de paia''

Rio - Apesar da sequência positiva que rendeu três vitória seguidas no Brasileiro, o apresentado da Band, Milton Neves, não crê no bom momento do Flamengo. Na opinião dele, a fase rubro-negra não indica que a equipe comandada por Torrent terá chances de ser tão vitoriosa como no ano passado.

"A vitória flamenguista deste sábado mostrou que o time teve muito mais sorte do que bola. Venceu, levou os três pontos, mas não jogou bem e teve que esperar por um milagre. Que aconteceu, é verdade!

Apesar do marcador indicar a vitória, o resultado mostrou que a fase do Rubro-Negro, realmente, não é mais a mesma. Podem me xingar, mas eu digo e repito: o Flamengo é "fogo de paia"!", disparou.

O Flamengo volta aos gramados nesta quarta-feira e tem um clássico pela frente. O Rubro-negro enfrenta o Fluminense, no Maracanã, em reencontro, após a final do Campeonato Carioca.