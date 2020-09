Neto mostra otimismo após nova vitória do Flamengo: 'O negócio engrenou'

Rio - O apresentador da Band e ex-jogador, Neto, está otimista em relação ao futuro do Flamengo. Após mais uma vitória no Brasileiro, o ídolo do Corinthians fez elogios ao time comandado pelo espanhol Domènec Torrent.

"A oitava rodada do Brasileirão começou na tarde do sábado com mais uma vitória do atual campeão Flamengo. Encarou o Fortaleza do Rogério Ceni no Maracanã e venceu por 2 a 1, com direito a gols do artilheiro Gabigol e do Everton Ribeiro, que por sinal foi um baita golaço! Olha, eu estava na dúvida sobre o comando desse técnico com nome de conhaque. Mas pelo visto o negócio engrenou. Agora quero ver segurar, viu?", disse.

O Flamengo volta aos gramados na próxima quarta-feira. O Rubro-negro irá enfrentar o Fluminense, no Maracanã, em reencontro após a final do Carioca, que terminou com vitória e título da equipe que era comandada por Jorge Jesus.