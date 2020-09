Ex-jogador do Flamengo critica rodízio total de Dome: 'Não dá para colocar todos no mesmo saco'

Rio - O ex-jogador do Flamengo e atual comentarista da ESPN Brasil, Fábio Luciano, comentou sobre a a estratégia do treinador da equipe, Domènec Torrent, de promover um rodízio entre os jogadores. Na opinião do ex-defensor, o espanhol erra ao colocar todos os atletas "no mesmo saco".

"Eu entendo, que ele chegou agora e ainda não viu o Gabigol, o Arrascaeta e o Bruno Henrique jogarem o que jogaram no ano passado, mas esses jogadores são muito importantes para o Flamengo. Não dá para colocar eles no "mesmo saco" dos outros jogadores do elenco", afirmou.

O Flamengo volta aos gramados na próxima quarta-feira. O Rubro-negro irá enfrentar o Fluminense, no Maracanã, em reencontro após a final do Carioca, que terminou com vitória e título da equipe que era comandada por Jorge Jesus.