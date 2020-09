Neto elogia recuperação do Flamengo e revela dúvida sobre Torrent: 'Técnico com nome de conhaque'

Rio - Depois de um início ruim no Campeonato Brasileiro com o novo treinador Domènec Torrent, o Flamengo se recuperou na competição e já está na quinta colocação. O clube carioca foi elogiado pelo apresentador Neto, que usou a sinceridade ácida de sempre.



Durante a edição desta segunda-feira do 'Os Donos da Bola', o ex-jogador elogiou a recuperação do clube no campeonato com o treinador catalão. Além disso, Neto falou que estava na dúvida sobre o "técnico com nome de conhaque".

"A oitava rodada do Brasileirão começou na tarde do sábado com mais uma vitória do atual campeão Flamengo. Encarou o Fortaleza do Rogério Ceni no Maracanã e venceu por 2 a 1, com direito a gols do artilheiro Gabigol e do Everton Ribeiro, que por sinal foi um baita golaço! Olha, eu estava na dúvida sobre o comando desse técnico com nome de conhaque. Mas pelo visto o negócio engrenou. Agora quero ver segurar, viu?", afirmou.