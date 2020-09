Bandeira fala sobre e-mail que alertava ao Flamengo sobre Ninho: 'Não chega à presidência'

Rio - O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, comentou sobre os e-mails divulgados na manhã desta quarta-feira, que revelam que o Flamengo foi alertado sobre a precariedade nas instalações elétricas do Ninho do Urubu nove meses antes do incêndio que matou dez jogadores das categorias de base do clube. Segundo Bandeira, alguns assuntos são resolvidos dentro de suas pastas e não chegam à presidência do clube.